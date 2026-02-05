أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف أن الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية تقدر ما بين ألف شخص و 1500 على الأقل يوميا.

وجاءت تصريحات كارتابولوف وفق وكالة "ريا نوفوستي" ردا على تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ذكر فيها أن أوكرانيا فقدت منذ فبراير 2022 حوالي 55 ألف جندي نظامي ومجند، بالإضافة إلى "عدد كبير من الأشخاص" المدرجين في عداد المفقودين.

وقال كارتابولوف: "إن زيلينسكي يقلل من الأعداد بشكل كبير، فخسائرهم تصل إلى ألف شخص يوميا على الأقل، وربما ألف وخمسمائة، فاحسبوا كم فقدوا"، مشيرا إلى أن الدافع وراء التقليل الأوكراني للخسائر هو محاولة "دعم معنويات القوات بطريقة ما".

وفي سبتمبر 2025 أعلن قائد القوات الروسية الخاصة "أحمد" أبتي علاء الدينوف، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 1.7 مليون فرد منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.