ماسك يفجرها: امريكا على اعتاب حرب أهلية

رأى الملياردير الامريكي، ايلون ماسك، أن الولايات المتحدة على اعتاب حرب أهلية جديدة.

جاءت تصريحات ماسك عبر تعليق على منشور في منصة "إكس"، حيث وصف كاتب المنشور المواجهة الدائرة بين الإدارة الأمريكية الحالية والقوى الليبرالية بـ"الحرب الأهلية 2.0"، خاصة في ظل الاحتجاجات المتصاعدة ضد إجراءات شرطة الهجرة.

وعلّق ماسك قائلا: "يبدو أن الأمر كذلك".

وتأتي تصريحات ماسك في سياق موجة احتجاجات واسعة شهدتها عدة مدن أمريكية، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع يوم الجمعة الماضي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، فيما امتدت التظاهرات لتشمل لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك وبورتلاند بولاية أوريغون، احتجاجا على عمليات دائرة الهجرة والجمارك (ICE).