إيران: اعتقال 139 أجنبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة

اعتقلت السلطات الإيرانية 139 أجنبياً في المنطقة الوسطى من البلاد خلال الاحتجاجات التي بدأت في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، حيث صرّح قائد شرطة مدينة يزد الإيرانية، أحمد نغهبان، بأنّه "خلال مراجعة الملفات المتعلقة بالمتظاهرين، تبيّن أنّ 139 من المعتقلين أجانب"، كما ذكر إنّ "المعتقلين متورطون في تنظيم أعمال الشغب والتحريض عليها وقيادتها، وفي بعض الحالات على اتصال بشبكات خارج إيران"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان في وقتٍ سابق من اليوم، أنّه كلّف وزير خارجيته، عباس عراقجي، تمثيل بلاده في المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد أن هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعواقب "سيّئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.