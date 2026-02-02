عراقجي : فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

وقال عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وأضاف عراقجي ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".

وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن" أن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل".

كما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع أن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

وتابع عراقجي أن الحرب ستكون كارثة للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة.

وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.