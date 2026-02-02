الصفحة الدولية

إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي وتدرس الرد خلال أيام


أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين ( 2 شباط 2026 )، استدعاء سفراء جميع دول الاتحاد الأوروبي التي لديها بعثات دبلوماسية في طهران إلى وزارة الخارجية، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الإجراء المعادي لإيران" وتصنيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية".

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "استدعاء السفراء جرى على مدار اليومين الماضيين"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تمثل إجراءً أولياً وحداً أدنى من الرد الدبلوماسي، مشيراً إلى أن "مواقف وزارة الخارجية وسائر مؤسسات الدولة في هذا الشأن قد تم الإعلان عنها بوضوح".

وأضاف أن "طهران تدرس حزمة من الإجراءات والخيارات، وقد تم إعداد مقترحات ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار"، متوقعاً أن "يتم البت في الإجراءات الإيرانية المضادة خلال الأيام القليلة المقبلة، رداً على ما اعتبره إجراءً (غير قانوني وغير مبرر)".

ووجّه المتحدث باسم الخارجية انتقاداً لاذعاً للسياسات الأوروبية، قائلاً: "يجب تقديم التعازي لشعوب أوروبا، لأن صانعي القرار فيها تصرفوا بعقلية ضيقة، وبهدف إرضاء طرف ارتكب أكبر عملية إبادة جماعية في هذا القرن".

وفي سياق متصل، أكد بقائي أن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني عمل خلال الأسبوع الماضي بجدية لتأمين مصالح الشعب الإيراني"، لافتاً إلى "إجراء اتصالات بين مسؤولين إيرانيين ونظرائهم في دول المنطقة، إضافة إلى زيارات تمت في هذا الإطار".

وحول الجدل الذي أثارته تغريدة علي لاريجاني بشأن مسار المفاوضات، شدد بقائي على أن "إيران لا تحتاج إلى إثبات جديتها وحسن نيتها في العمل الدبلوماسي"، مؤكداً أن الطرف المقابل هو من ارتكب "قصوراً وتقصيراً كبيرين"، موضحا أن "دول المنطقة تسعى إلى لعب دور إيجابي، على عكس بعض الدول الأوروبية التي، بحسب تعبيره، تعمل على تصعيد التوتر".

وفي ما يخص احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية إن "طهران تضع التجارب السابقة نصب أعينها، مذكّراً بسجل واشنطن خلال السنوات العشر الماضية من (نقض للعهود وخلف للوعود)"، مؤكداً أن "إيران ثابتة في اعتماد الدبلوماسية للدفاع عن مصالحها الوطنية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي".

كما علّق بقائي على تقارير تحدثت عن دعم وزير الدفاع السعودي لهجوم أمريكي محتمل على إيران، مؤكداً أن الاتصالات بين طهران والرياض مستمرة، وكشف عن اتصال هاتفي جرى مساء أمس بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي، داعياً دول المنطقة إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لأطراف لا تريد الخير للمنطقة باستغلال الأوضاع الراهنة.

وفي الملف النووي، حمّل بقائي "الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية غياب معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب"، معتبراً أن "المشكلة تعود إلى الاعتداء العسكري على منشآت نووية سلمية، وانتقد ما وصفه بتقاعس مدير عام الوكالة عن القيام بمسؤولياته".

وفي ختام تصريحاته، نفى المتحدث باسم الخارجية مزاعم توقيف ناقلة نفط إيرانية من قبل ماليزيا، مؤكداً أن وزارة النفط الإيرانية رفضت هذه الادعاءات بشكل قاطع، كما هاجم تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، واصفاً إياها بأنها "غريبة وغير ذات صلة"، ومتهماً باريس بالتصرف كـ"طرف مخرب في أي مسار دبلوماسي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي وتدرس الرد خلال أيام
عراقجي يكشف رسالة من ترامب خلال اسرائيل ويؤكد الاستعداد للدبلوماسية
روسيا تعلن سقوط اخر جدار نووي بين واشنطن وموسكو
قاليباف: جيوش أوروبا "منظمات إرهابية" وفق القانون الإيراني
رداً على تصنيف الحرس الثوري.. إيران تلوح بطرد ملحقين عسكريين أوروبيين
الكويت.. تعديل وزاري يشمل 7 حقائب
سماحة السيد الخامنائي يزور ضريح المؤسس آية الله الامام الخميني (رض)
دوي انفجارات بعدة مدن إيرانية ما الاسباب؟..السلطات توضح
عراقجي: تغيير النظام في إيران مجرد وهم.. نظامنا راسخ وقادر على الاستمرار
الحرس الثوري ينفي استهدف احد مقراته بمسيرة في جنوب ايران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك