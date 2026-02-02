اعتقال ابن ولية عهد النرويج بتهمة إلحاق أذى جسدي وتهديدات بالقتل

اعتقل ابن ولية عهد النرويج ماريوس بورغ هويبي، باتهامات جديدة بينها إلحاق أذى جسدي وتهديدات بالقتل.

واشارت صحيفة VG بالقول: "يمكن لمقاطعة أوسلو البوليسية تأكيد أن ماريوس بورغ هويبي تم اعتقاله من قبل الشرطة مساء الأحد بتهم إلحاق أذى جسدي وتهديدات بسكين وانتهاك حكم قضائي".

في أغسطس 2024، أفادت شركة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (NRK) أن ماريوس بورغ هويبي المتهم بإلحاق أذى جسدي وإتلاف ممتلكات، اعترف بذنبه وصرح بأنه فعل ذلك تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وفي أكتوبر، أفادت قناة TV2 بأنه تم توجيه اتهامات إلى هويبي بإساءة معاملة صديقتين سابقتين، وكذلك بكتابة رسالة تهديد موجهة إلى رجل لم يكشف عن اسمه. وفي نوفمبر، أفادت NRK بأن هويبي اعتقل للاشتباه في ارتكابه اغتصابا.