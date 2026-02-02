موسكو تدعو واشنطن للإفراج عن رئيس فنزويلا وزوجته

دعت وزارة الخارجية الروسية القيادة الأمريكية إلى الإفراج عن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيلينا فلوريس، مؤكدة دعمها الثابت للسلطات الدستورية في كاراكاس.

وذكرت الوزارة في بيان: "نؤكد مجددا دعم روسيا الثابت للسلطات الدستورية في فنزويلا في حماية السيادة الوطنية والمصالح القومية. ونعتزم مواصلة التفاعل الوثيق المتعدد الجوانب مع شركائنا. وندعو مرة أخرى القيادة الأمريكية إلى الإفراج عن الرئيس المنتخب قانونيًا للدولة الفنزويلية وزوجته".

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو ترى أن كاراكاس "تحاول وضع نموذج جديد للعلاقات مع الولايات المتحدة يأخذ في الاعتبار السيادة والمصالح الوطنية لفنزويلا"، وأكدت: "نحن مقتنعون بشدة أنه يجب ضمان حق فنزويلا في تحديد مصيرها".

يأتي هذا عقب الأحداث التي وقعت في 3 يناير الماضي، حيث شنت الولايات المتحدة ضربة مكثفة على فنزويلا، واختطفت رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيلينا فلوريس ونقلتهما إلى نيويورك. وبررت السلطات الأمريكية هذا الإجراء باتهامهما بالارتباط بما يُسمى "إرهاب المخدرات".