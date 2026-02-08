الرئيس الإيراني: المحادثات مع أميركا كانت خطوة إلى الأمام

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية كانت خطوة إلى الأمام، حيث ذكر بزشكيان في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحادثات الإيرانية الأمريكية التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة، شكلت خطوة إلى الأمام"، مبيناً أنه "لطالما كان الحوار استراتيجيتنا للوصول إلى حل سلمي".

وأضاف أن "منطقنا في المسائل النووية يستند إلى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني يرد دائما على الاحترام بالاحترام لكنه لن يتسامح مع لغة التهديد بالقوة".

فيما ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في كلمته "مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب، كما نصرّ على تخصيب اليورانيوم لأنه ليس لأي جهة أن تملي علينا ما يجب أن نقوم به"، وتابع "لا يحق لأي جهة مطالبتنا بتصفير تخصيب اليورانيوم"، موضحاً أنهم "استهدفوا منشآتنا النووية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولا مجال أمامهم إلا التفاوض".

كما أكد: "أننا لا نقبل الإملاءات والتسلط من أي جهة كانت ومستعدون للإجابة على أي أسئلة ونؤكد على الدبلوماسية والتفاوض". كذلك لفت إلى ان "التحشيد العسكري في المنطقة لا يخيفنا ونحن أهل للدبلوماسية والحرب".