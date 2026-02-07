بوريس جونسون يدعو لمعاقبة سفير بلاده السابق في واشنطن بسبب صلاته بإبستين

دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إلى زج السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون في السجن، بسبب صلاته بالممول الأمريكي سيئ السمعة جيفري إبستين.

وأعلنت الشرطة البريطانية يوم الجمعة عن عمليات تفتيش في إطار تحقيق في علاقات ماندلسون مع إبستين. وتم الإعلان عن بدء التحقيق الجنائي قد أُعلن عنه يوم الثلاثاء، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن ماندلسون أرسل وثيقة حكومية بريطانية داخلية إلى إبستين عام 2009. وكان ماندلسون آنذاك وزيرا للأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون.

وكتب جونسون في مقالة لصحيفة ديلي ميل: "من بين جميع حالات الفساد التي مارسها ماندلسون وتم كشفها في ملف إبستين، فإن أكثرها فظاعة حتى الآن هو سلوكه خلال الأزمة المصرفية لعام 2008. كان يُمرر بانتظام معلومات حكومية سرية إلى إبستين، رغم أنه مصرفي أجنبي.. إذا كان هذا صحيحا، فأعتقد أنه يجب أن يُسجن على هذه الجريمة وحدها".

وخلال ذلك يرى جونسون أن إرسال الوثائق السرية لم يكن أسوأ جريمة ارتكبها ماندلسون.

وجاء في مقالة جونسون: "قام ماندلسون بتقديم المشورة للمصرفيين الأمريكيين حول كيفية تغيير سياسة الحكومة البريطانية بشأن مكافآت المصرفيين، واتصل بوزير الخزانة و"هدّده بلطف". من الواضح أن ماندلسون كان ينحاز سرا إلى جانب المصرفيين الأجانب ضد حكومته في وقت كان فيه ملايين الأشخاص في هذا البلد يعانون بسبب ما فعله هؤلاء المصرفيون".

وزعم جونسون أنه أصيب بصدمة عندما تم تعيين ماندلسون سفيرا في الولايات المتحدة عام 2024 بطلب من كير ستارمر، على الرغم من معرفة صلاته بإبستين آنذاك.

ودعا جونسون رئيس الحكومة ستارمر إلى نشر جميع الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيرا.

وخلص جونسون إلى القول: "يبدو الأمر برمته وكأنه مؤامرة فساد ضخمة، لأنه كذلك بالفعل".

وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو من ذلك العام، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.