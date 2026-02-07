الصفحة الدولية

بوريس جونسون يدعو لمعاقبة سفير بلاده السابق في واشنطن بسبب صلاته بإبستين


دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إلى زج السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون في السجن، بسبب صلاته بالممول الأمريكي سيئ السمعة جيفري إبستين.

وأعلنت الشرطة البريطانية يوم الجمعة عن عمليات تفتيش في إطار تحقيق في علاقات ماندلسون مع إبستين. وتم الإعلان عن بدء التحقيق الجنائي قد أُعلن عنه يوم الثلاثاء، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن ماندلسون أرسل وثيقة حكومية بريطانية داخلية إلى إبستين عام 2009. وكان ماندلسون آنذاك وزيرا للأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون.

وكتب جونسون في مقالة لصحيفة ديلي ميل: "من بين جميع حالات الفساد التي مارسها ماندلسون وتم كشفها في ملف إبستين، فإن أكثرها فظاعة حتى الآن هو سلوكه خلال الأزمة المصرفية لعام 2008. كان يُمرر بانتظام معلومات حكومية سرية إلى إبستين، رغم أنه مصرفي أجنبي.. إذا كان هذا صحيحا، فأعتقد أنه يجب أن يُسجن على هذه الجريمة وحدها".

وخلال ذلك يرى جونسون أن إرسال الوثائق السرية لم يكن أسوأ جريمة ارتكبها ماندلسون.

وجاء في مقالة جونسون: "قام ماندلسون بتقديم المشورة للمصرفيين الأمريكيين حول كيفية تغيير سياسة الحكومة البريطانية بشأن مكافآت المصرفيين، واتصل بوزير الخزانة و"هدّده بلطف". من الواضح أن ماندلسون كان ينحاز سرا إلى جانب المصرفيين الأجانب ضد حكومته في وقت كان فيه ملايين الأشخاص في هذا البلد يعانون بسبب ما فعله هؤلاء المصرفيون".

وزعم جونسون أنه أصيب بصدمة عندما تم تعيين ماندلسون سفيرا في الولايات المتحدة عام 2024 بطلب من كير ستارمر، على الرغم من معرفة صلاته بإبستين آنذاك.

ودعا جونسون رئيس الحكومة ستارمر إلى نشر جميع الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيرا.

وخلص جونسون إلى القول: "يبدو الأمر برمته وكأنه مؤامرة فساد ضخمة، لأنه كذلك بالفعل".

وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو من ذلك العام، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوريس جونسون يدعو لمعاقبة سفير بلاده السابق في واشنطن بسبب صلاته بإبستين
فضائح إبستين تصل إلى معهد "العالم العربي"
غرينلاند بشأن مفاوضات مع واشنطن: لم تحقق النتائج المرجوة
طهران: لا موعد محدد حاليا لجولة ثانية من المفاوضات
أول تعليق من ترامب على الفيديو المسيء لأوباما وزوجته
عراقجي: المفاوضات مع واشنطن كانت انطلاقة جيدة ولدينا طريق طويل لبناء الثقة بيننا
زيلنسكى يعلن موعد إنتهاء الحرب مع روسيا حزيران المقبل
ترامب ينشر فيديو مسيء لأوباما وزوجته ويصورهما على انهما قردين
بكم رصاصة قتل سيف الإسلام القذافي؟.. تفاصيل جديدة عن عملية اغتياله
هيلاري كلينتون تطالب بجلسة علنية بشأن إبستين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك