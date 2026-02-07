ترامب ينشر الفيديو المسيء لأوباما وزوجته ويصورهما على انهما قردين

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر مقطع فيديو عنصري للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته

ونشر ترامب مقطع فيديو مدته نحو دقيقة على منصة تروث سوشال يروج لنظرية المؤامرة انتخابية، وفي ختامه يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على قردين لمدة ثانية تقريبا.

وندد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وهو مرشح ديمقراطي محتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028 وأحد أبرز منتقدي ترامب، بالفيديو، حيث كتب المكتب الإعلامي التابع له على "إكس": "سلوك مقزز من الرئيس. يتعين على كل جمهوري إدانة ذلك الآن".

كما دان بن رودز، أحد كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، ما نشره ترامب، وكتب على "إكس": "على ترامب وأتباعه أن يقلقوا من أن الأميركيين في المستقبل سيحتفون بعائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما سينظر إليه هو كوصمة في تاريخنا".