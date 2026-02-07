عراقجي: المفاوضات مع واشنطن كانت انطلاقة جيدة ولدينا طريق طويل لبناء الثقة بيننا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )،أن المفاوضات النووية مع واشنطن انطلقت بطريقة جيدة، مشيرًا إلى أن الطريق لبناء الثقة بين الطرفين ما زال طويلًا.

وأوضح عراقجي، في تصريح صحفي أن "المفاوضات كانت غير مباشرة وركزت على الملف النووي فقط".

وأشار إلى أن "التخصيب الصفري خارج إطار المفاوضات، مؤكّدًا أن التخصيب حق مؤكد لإيران ويجب أن يستمر، مضيفًا أن القصف لم يتمكن من تدمير قدرات البلاد النووية".

كما أعلن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مطمئن بشأن التخصيب، لكنه شدد على أن الصواريخ شأن دفاعي لا يمكن التفاوض بشأنه الآن أو في المستقبل.

وأضاف أن "مسار المفاوضات يجب أن يكون خاليا من أي تهديد أو ضغوط ونأمل أن نجد ذلك في التوجه الأمريكي". وتابع : "علينا بناء ثقة لإجراء مفاوضات واقعية للتوصل إلى نتيجة عادلة وقائمة على الكسب المتبادل".