عُمان تؤكد استمرار المفاوضات النووية وترقب انطلاق مرحلتها الثالثة

أكدت سلطنة عمان، اليوم الجمعة (6 شباط 2026)، أن المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى انتظار بدء المرحلة الثالثة من هذه المباحثات.

وذكرت مصادر إعلامية أن المرحلة الثالثة تمثل جولة جديدة من تبادل الرسائل بوساطة عمانية، مما يعكس احتمالية استمرار المحادثات لفترة زمنية أطول للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني بأن المفاوضات النووية مع واشنطن في مسقط قد تستمر لعدة أيام إضافية، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وعقدت اليوم الجمعة الجولة الاولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، في عُمان بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فيما يُبقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيار العسكري مطروحاً، وتؤكد طهران أنها "جاهزة" للدفاع عن نفسها.

وهذه أول محادثات منذ أن شنت الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الـ12 يوماً التي اندلعت بين إيران وإسرائيل مع شن الأخيرة هجوماً مفاجئاً.