تفاصيل تفجير المسجد التابع لاتباع اهل البيت في باكستان

أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، باستشهاد وإصابة 80 شخصا على الأقل في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في قلب العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال صلاة الجمعة.

وقالت وسائل الإعلام أن "هجوما انتحاريا استهدف مسجدا للشيعة في العاصمة إسلام أباد، وقد هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى المكان".

وأعلنت حالة الطوارئ في المدينة وفي كافة المستشفيات.

وأفادت الشرطة الباكستانية باستشهاد 11-12 شخصا وإصابة آخرين، فيما لا تزال التفاصيل قيد التحديث.

ويأتي التفجير وسط توترات أمنية في باكستان، مع تكرار الهجمات؛ ولم تعلن أي جماعة مسؤولية بعد، لكن الشرطة فتحت تحقيقا.