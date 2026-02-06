عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية

أعلن وزير الخارجية، اليوم الجمعة، أجراء مشاورات منفصلة مع الوفدين الإيراني والأمريكي للتهيئة لاستئناف المفاوضات.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر بوسعيدي، انه أحال خطة وزرير الخارجية الإيراني إلى ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ويبدو أن الوفد الأمريكي في مسقط قد انتهى من مراجعتها قبل دقائق.

وتابع، انه بحسب الخطة، غادر وزير الخارجية الإيراني، والوفد المرافق له، في تمام الساعة 1:30 بتوقيت مسقط، إلى مقر المفاوضات مع الولايات المتحدة لبدء الجولة الثانية من المفاوضات

وأضاف، ان " الجولة الثانية والرئيسية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستبدأ خلال دقائق"، مشيرا الى ان مسقط ملتزمة بمواصلة دعم الحوار والتقريب بين الأطراف للتوصل إلى حلول توافقية".