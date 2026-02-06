مجزرة في مسجد بإسلام أباد خلال صلاة الجمعة… والسلطات تفتح تحقيق

أفاد مصدر أمني باكستاني، اليوم الجمعة ( 6 شباط 2026 )، باستشهاد وجرح عدد من الأشخاص جراء انفجار انتحاري داخل مسجد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، وقع خلال أداء صلاة الجمعة.

وذكر المصدر أن "الانفجار استهدف المصلين داخل المسجد الذى يكتظ بالمصلين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، دون أن تذكر حتى الآن حصيلة دقيقة للأعداد".

وأشارت إلى أن "قوات الأمن الباكستانية وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت بإجراءاتها الميدانية والتحقيقات الأولية للوصول إلى الجناة، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة".

في حين تتواصل عمليات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وفتح التحقيق مع المصابين التي تسمح حالتهم بالإدلاء بمعلومات تفيد الأجهزة الأمنية فى الوصول إلى تفاصيل الحادث وتحديد هويات الإرهابيين.