عراقجي يصف محادثات مسقط بالإيجابية ويعلن عن الجولة المقبلة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، ( 6 شباط 2026 )، أن الأجواء التي سادت محادثات مسقط كانت إيجابية، مشيراً إلى أنه تمت الإشارة خلالها إلى مصالح وحقوق الشعب الإيراني.

وقال عراقجي في بيان، إن: "هناك اتفاقاً على استمرارية التفاوض بشكل عام، واصفاً هذه المرحلة بأنها بداية جديدة للتفاوض، مبيناً في الوقت ذاته وجود انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، مما يشكل تحدياً للمفاوضات الحالية".

وأضاف عراقجي، أنه "إذا استمر هذا المسار بين الجانبين، فمن الممكن في الجلسات المقبلة إيجاد إطار أوضح للمفاوضات،" لافتاً إلى أن "الأجواء العامة للمحادثات كانت جيدة وتم الاتفاق على مواصلتها في الفترة المقبلة".

وكشف عن "التوافق على مواصلة المفاوضات وسنحدد الموعد والمكان للجلسة المقبلة خلال الأيام المقبلة".

