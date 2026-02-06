ترامب: لا أعتقد أنني مؤهل للوصول إلى الجنة

استهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فطور الصلاة الوطني" (National Prayer Breakfast) بممازحة الحضور مرة أخرى، قائلاً إنه قد لا ينجح في الوصول إلى الجنة.

وقال الرئيس، مكرراً عبارة اعتاد قولها: "لا أعتقد أنني مؤهل لذلك. لا أظن أن هناك شيئاً يمكنني فعله حيال ذلك". وأضاف: "لكن كل هذه الأشياء الجيدة التي أقوم بها، بما في ذلك ما أقدمه للدين- الدين عاد الآن، وأصبح أكثر رواجاً وحضوراً من أي وقت مضى".

وعلى مدار الـ 77 دقيقة التالية، انطلق الرئيس في أسلوبه الخطابي الشهير الذي يطلق عليه اسم "المناورة" أو التشعب في الحديث، حيث ابتعد كثيراً عن الموضوع الأساسي للمناسبة.

وأشاد ترامب برئيس مجلس النواب، مايك جونسون، واصفاً إياه بـ"الرجل الموهوب جداً" الذي يدير "أغلبية ضئيلة"، مضيفاً أن جونسون يتصل به أحياناً في الثالثة صباحاً ليطلب منه التحدث مع "نفس الأعضاء التسعة" من الكتلة الجمهورية الذين "يحتاجون لبعض الود والاهتمام".

كما نادى ترامب النائب تشيب روي (الجمهوري عن تكساس) بالاسم، مازحاً بأنه يضطر دائماً لقول: "دعنا نتناول الإفطار يا تشيب، هذا رائع".