زيلنسكى يعلن موعد إنتهاء الحرب مع روسيا حزيران المقبل

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، إن "الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا بحلول شهر حزيران المقبل، كاشفا عن مقترح أمريكي لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين خلال الأسبوع المقبل".

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين، أن "واشنطن منحت موسكو وكييف مهلة زمنية حتى بداية الصيف للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق تقدم ضمن هذا الإطار، فمن المرجح أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا على الجانبين لدفعهما نحو تسوية"،وقال الرئيس الأوكراني: "الأمريكيون يقولون إنهم يريدون إتمام المسألة بحلول حزيران، ومن المحتمل أن يمارسوا ضغوطًا على الطرفين وفق هذا الجدول الزمني.

وأضاف أن "الولايات المتحدة عرضت، وللمرة الأولى، استضافة لقاء مباشر بين فريقي التفاوض الأوكراني والروسي على أراضيها، مرجحا أن يُعقد في مدينة ميامي خلال أسبوع، مؤكدا أن كييف وافقت على هذا المقترح".

وشدد زيلينسكي مجددا على أن "بلاده لن تقبل بأي اتفاق يتم التوصل إليه بين واشنطن وموسكو دون مشاركة أوكرانيا بشكل مباشر في المفاوضات، قائلا إن "أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا يمكن أن يتعارض مع الدستور والقوانين الأوكرانية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على موسكو وكييف لوضع حد للحرب المستمرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.

وكانت أوكرانيا وروسيا قد اختتمتا الأسبوع الماضي جولة محادثات سلام استمرت يومين بوساطة أمريكية في أبوظبي، دون تحقيق تقدم كبير.

وتسيطر روسيا حاليا على نحو 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، وتطالب بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس شرقي البلاد، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق لا تزال تسيطر عليها هناك، وهي شروط تؤكد كييف أنها غير مقبولة.