طهران: لا موعد محدد حاليا لجولة ثانية من المفاوضات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، عدم وجود موعد محدد حاليا لجولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط يوم أمس الجمعة.​

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "موقفنا السيادي هو رفض ترحيل اليورانيوم خارج البلاد ومستعدون لتقليل نسبة التخصيب"، مردفا "لا نريد حربا إقليمية ولا دول المنطقة لكن أي هجوم أمريكي سيغير ذلك".

وأضاف "عرضت في مسقط استعدادي للبقاء هناك كل الوقت المطلوب للوصول إلى اتفاق حقيقي وبسرعة"، مشددا بالقول "تغيير مكان المفاوضات مع واشنطن في الجولة الثانية أمر وارد".

ولفت عراقجي الى انه "لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا"، مضيفا "رغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنه كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي".

وانتهت أمس الجمعة، جولة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، بهدف بحث الملف النووي، وسط تقييمات إيجابية تشير إلى احتمالية استئناف المباحثات في وقت لاحق.