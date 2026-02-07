الصفحة الدولية

فضائح إبستين تصل إلى معهد "العالم العربي"


طلب جاك لانغ، وهو وزير ثقافة فرنسي سابق، الاستقالة من منصبه كرئيس لمعهد "العالم العربي" في فرنسا، وسط تحقيق جار بشأن علاقاته بالممول جيفري إبستين.

وأفادت بذلك وكالة فرانس برس، وذكرت أن عملية تعيين خليفته قد بدأت بالفعل.

وفي وقت سابق، بدأ مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي تحقيقا في غسيل الأموال ضد لانغ وابنته كارولين بعد الكشف عن صلاتهما بالممول الأمريكي جيفري إبستين.

وكتبت الوكالة مستندة على رسالة من لانغ: "تحت الضغط في أعقاب الكشف عن علاقاته بجيفري إبستين.. طلب جاك لانغ.. الاستقالة من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي".

ووفقا للوكالة "أخذ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو" هذا الاقتراح بعين الاعتبار، وبدأ إجراءات تعيين خليفة للانغ.

ونوهت الوكالة بأنه سيتم استدعاء لانغ يوم الأحد إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتوضيح علاقته بإبستين. وكان لانغ قد رفض سابقا الاستقالة من رئاسة المعهد، رغم المطالبات المتكررة بذلك. في غضون ذلك، استقالت ابنة الوزير السابق من منصبها كرئيسة لاتحاد منتجي الأفلام، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى، بعد أن انكشفت علاقات عائلتها بإبستين.

وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة، وفي يوليو من ذلك العام، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.

