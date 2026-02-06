بكم رصاصة قتل سيف الإسلام القذافي؟.. تفاصيل جديدة عن عملية اغتياله

كشفت مصادر في لجنة التحقيق النيابية في ليبيا عن العثور على 19 رصاصة في جثة سيف الإسلام القذافي، في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات اغتياله.

▪️ اللجنة حددت ساعة وفاة سيف الإسلام القذافي عند 05:57 دقيقة مساءً، وفقا للمعطيات الفنية والتقارير المعتمدة.

▪️ أشارت إلى انسحاب الحراسة من محيط مقر إقامة القذافي قبل ساعة ونصف من تنفيذ عملية الاغتيال.

▪️ عُثر لاحقا على هاتف سيف الإسلام القذافي بحوزة مرافقه أحمد العجمي العتري، دون الكشف حتى الآن عن أسباب وجود الهاتف معه.

▪️ كاميرات المراقبة داخل منزل القذافي كانت تعمل بشكل طبيعي، لافتة إلى أنها كانت مرتبطة بهاتف شخص يقيم خارج مدينة الزنتان ويُعد مقربا من سيف الإسلام القذافي، وهو ما يخضع حاليا للفحص والتحقيق.