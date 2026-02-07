غرينلاند بشأن مفاوضات مع واشنطن: لم تحقق النتائج المرجوة

قالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق النتائج المرجوة بعد، وأنه من السابق لأوانه تحديد إلى ما ستنتهي إليه المحادثات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة قولها: "لم نصل بعد إلى ما نريده. لا يزال أمامنا طريق طويل، لذا من السابق لأوانه تحديد إلى أين سنصل في نهاية المطاف".

وأضافت الوزيرة أيضا أنه من المقرر عقد اجتماعات جديدة مع ممثلين أمريكيين لمناقشة الوضع في غرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد صرح مرارا بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، فيما حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، وفي عام 1951 وقّعت واشنطن وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.