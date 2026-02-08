الصفحة الدولية

نائب إيراني يكشف تفاصيل رسالة ترامب إلى طهران،"أضرب موقعين وأنتم تردون"!


كشف النائب الإيراني محمود نبويان ما ورد في رسالة قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعثها إلى طهران قبل انطلاق المفاوضات النووية في العاصمة العمانية مسقط، حيث ذكر نبويان في حديث تلفزيوني تناقلته وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، أن ترامب اقترح أن ينفذ هجوما محدودا ضد إيران يمكن للأخيرة أن ترد عليه. وبحسب نبويان، فإن "ترامب بعث برسالة قبل المفاوضات قال فيها "دعوني أضرب موقعين داخل إيران، وأنتم تردون".

وتابع نبويان: "لقد قلنا (للأمريكيين): "إذا ارتكبتم خطأ، فسنقتل ثلاثة أو أربعة آلاف منكم"، وأضاف: "كلفنا وزير خارجيتنا (عباس عراقجي) بأن يبلغ زملاءه في المنطقة أننا سنضرب كل قاعدة أمريكية".

فيما تجدر الإشارة إلى أن عراقجي أكد في تصريح صحفي أمس السبت أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا تعرضت لهجوم من القوات الأمريكية التي جرى حشدها في المنطقة، مشددا مع ذلك على أن هذا لا يعد هجوما على الدول التي تستضيف هذه القواعد.

بالمقابل، أرسل المبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "رسالة قوة موجهة إلى إيران" عقب مفاوضات مسقط، وذلك من خلال زيارتهما لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في الخليج، والتي تعتبر رأس حربة محتملة لأي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
