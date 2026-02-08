الصفحة الدولية

وزير الخارجية الايراني: لن نتخلى عن البرنامج النووي حتى لو ادى ذلك لنشوب الحرب


اكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقتشي، اليوم الاحد، تمسك ايران ببرنامجها النووي حتى لو ادى ذلك الى نشوب الحرب.

وقال عراقتشي في كلمة في المؤتمر الوطني للسياسة وتاريخ العلاقات الخارجية ان "المحادثات تصل إلى نتيجة عندما يحترمون حقوق الشعب الإيراني ويعترفون بها"، مشيرا الى ان "الشاه كان يذهب إلى المكان الذي يريدونه ونحن لدينا القدرة على الصمود ولن نتنازل عن حقنا".

واكد اصرار ايران على حقها في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب، مبينا انه "نصر على تخصيب اليورانيوم لأنه ليس لأي جهة أن تملي علينا ما يجب أن نقوم به، ولا يحق لأي جهة مطالبتنا بتصفير تخصيب اليورانيوم".

واضاف انه "استهدفوا منشآتنا النووية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولا مجال أمامهم إلا التفاوض، ولا نقبل الإملاءات والتسلط من أي جهة كانت ومستعدون للإجابة على أي أسئلة ونؤكد على الدبلوماسية والتفاوض".

 

فيسبوك