بزشكيان.. الحوار مع الولايات المتحدة يتقدم وحقوقنا النووية غير قابلة للتنازل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد ( 8 شباط 2026 )، أن "المفاوضات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة شكّلت "خطوة إلى الأمام" في مسار الجهود الدبلوماسية".

وأضاف في تصريحات صحفية ، إن "الحوارات التي جرت بين إيران وأمريكا بمتابعة من دول صديقة في المنطقة تُعد خطوة إيجابية إلى الأمام"، مشدداً على أن "الحوار كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي لحل القضايا بالطرق السلمية"، مؤكداً على أن "الشعب الإيراني يرد دائماً الاحترام بالاحترام، لكنه لا يقبل بلغة القوة أو الإكراه".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "منطق بلاده في الملف النووي يستند إلى "الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مؤكداً أن "إيران متمسكة بحقوقها القانونية في هذا الإطار".

وتأتى تصريحات الرئيس الإيراني مع اختتام الجولة الأولى من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة الماضية ، وسط تباين واضح في الخطاب السياسي بين الجانبين حول نتائج وآفاق هذه المفاوضات.