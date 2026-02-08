وزيرا خارجية روسيا وعُمان يتبادلان وجهات النظر حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مكالمة هاتفية مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، ناقشا خلالها التطورات الإقليمية المتعلقة بإيران.

تأتي المكالمة في أعقاب الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين الممثلين الأمريكيين والإيرانيين التي عُقدت في مسقط بوساطة عُمانية.

وأعرب الوزيران خلال المكالمة عن رأي مشترك بشأن "ضرورة تعزيز استمرار العملية التفاوضية بهدف التوصل إلى اتفاقات مقبولة للجميع، مما يساهم في التخلص من مخاطر المواجهة المسلحة وضمان الاستقرار في المنطقة".

من جهته، ثمن الوزير الروسي سيرغي لافروف "جهود قيادة سلطنة عُمان المبذولة في هذا الصدد"، معربا عن تقديره للدور الوسيط الذي تلعبه مسقط في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط مساعٍ دولية وإقليمية لاحتواء الأزمة ومنع اندلاع صراع عسكري محتمل.

وجاءت مفاوضات مسقط بعد ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وطلبت من طهران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة خطر التعرض لهجوم.