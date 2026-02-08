الصفحة الدولية

اعتقال منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف في دبي وتسليمه


أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم تحديد هوية شركائه.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية إنها تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، نتيجة لإجراءات تحقيقية عملياتية نفذت في إطار القضية الجنائية التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير أليكسييف من تحديد هوية المتواطئين في هذه الجريمة، وهما المواطنان الروسيان فيكتور فاسين من مواليد 1959 والذي تم اعتقاله في موسكو وزينيدا سيريبريتسكايا مواليد 1971 التي فرت إلى أوكرانيا.

وأضافت أنه تم بمساعدة الشركاء من الإمارات اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا من مواليد 1960، والذي كان المنفذ المباشر للجريمة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي. وأضافت أنه لا يزال البحث جاريا عن المخططين للجريمة.

لجنة التحقيق الروسية تكشف ملابسات محاولة الاغتيال

ذكرت اللجنة أنه في 6 فبراير 2026 أطلق المسلح ثلاث رصاصات على الأقل على الفريق فلاديمير أليكسييف في مبنى سكني في موسكو وفر من مكان الحادث. ونقل الضحية إلى مستشفى في موسكو.

وأضافت أنه تم التعرف على هوية الجاني، الذي غادر روسيا بعد ساعات قليلة من الجريمة وسافر إلى الإمارات. وهو ليوبومير كوربا، من مواليد مقاطعة تيرنوبيل في جمهورية أوكرانيا السوفيتية، وهو الآن مواطن روسي، من مواليد عام 1960.

وأشارت إلى أن كوربا وصل إلى موسكو في أواخر ديسمبر 2025 بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم الإرهابي.

وتابعت اللجنة: "أجرى المحققون فحصا دقيقا في مكان الحادث، وخلال ذلك عثروا على سلاح الجريمة وهو مسدس ماكاروف مزود بكاتم صوت وثلاث طلقات من الذخيرة".

وأكدت أن "الإجراءات التحقيقية وعمليات البحث الميدانية التي تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الجريمة، فضلا عن العثور على منظمي الجريمة، لا تزال جارية".

ووجهت إلى الشريك تهمتان: الأولى هي محاولة قتل عسكري والثانية هي الحيازة غير المشروعة للأسلحة.

ووقعت محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف في العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة الماضية، حيث تم إطلاق عدة رصاصات على الضابط نقل على أثرها إلى المستشفى.

 

