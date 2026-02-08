ترامب : الانتخابات الأمريكية مزورة، مسروقة، وأصبحت سخرية للعالم بأسره

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إلى إصلاح شامل للنظام الانتخابي في البلاد، محذرا من أن عدم القيام بذلك سيعني "نهاية الولايات المتحدة".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الانتخابات الأمريكية مزورة، مسروقة، وأصبحت سخرية للعالم بأسره. إما أن نصلحها، أو لن يكون لدينا بلد بعد الآن".

ودعا ترامب الجمهوريين إلى دعم مشروع قانون يحمل اسم "حماية حق الناخبين الأمريكيين في التصويت"، ويهدف المشروع المقترح إلى إلزام الولايات بتأكيد جنسية المقيمين عند تسجيل الناخبين، وجعل تقديم هوية شخصية مصحوبة بصورة إلزاميا قبل التصويت.

تأتي هذه الدعوة في إطار الجدل المستمر في الولايات المتحدة حول نزاهة العمليات الانتخابية، والذي تفاقم منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويصر ترامب وحلفاؤه على أن الإصلاحات المقترحة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات المستقبلية، بينما يرى معارضون أن مثل هذه القوانين قد تقيد حقوق التصويت لفئات معينة من الناخبين.