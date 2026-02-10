الخارجية الإيرانية: حريصون على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات

أكدت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الثلاثاء، على أن حرص طهران على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات، إذ أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن "على واشنطن أن تتعامل باستقلالية بعيداً عن الضغوط التي تضر بالمنطقة والمصالح الأمريكية، مبينة: "نعمل بجدية، وحريصون على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات".

كذلك أضاف أن "إحدى مشاكل الولايات المتحدة بالمنطقة هي تبعيتها لمطالب الكيان الصهيوني"، وتابع أن "إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية بهدف تأمين مصالح الشعب مع أخذ التجارب السلبية الماضية بعين الاعتبار".