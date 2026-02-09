عراقجي: لغة القوة مع شعبنا لاتجدي ولغة الاحترام هي السبيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مراسم خاصة بالسفراء المعتمدين لدى جمهورية ايران الاسلامية وبمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية: نبحث عن مفاوضات حقيقية لتحقيق النتائج.

وأضاف الوزير عراقجي خلال هذه المراسم، «كلما تم الحديث مع الشعب الإيراني بلغة القوة، صمد الشعب، وكلما تم مخاطبته بلغة الاحترام، كان رد الشعب بالمثل».

وأضاف أن جدار عدم الثقة تجاه أمريكا قائم نتيجة تصرفات الأخيرة، مشدداً على أن إيران «في مفاوضات جدية للغاية، ونسعى إلى مفاوضات حقيقية لتحقيق النتائج، بشرط أن يكون الطرف الآخر جاداً ومستعداً لإجراء مفاوضات قائمة على النتائج».

وأكد أن السياسة الإيرانية تقوم على «التعاون الوثيق مع جيراننا»، مضيفاً: «إن شاء الله، سنعمل جميعاً على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي ومنع أي تصعيد أو مواجهة».