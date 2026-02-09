الصفحة الدولية

عراقجي: لغة القوة مع شعبنا لاتجدي ولغة الاحترام هي السبيل


قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مراسم خاصة بالسفراء المعتمدين لدى جمهورية ايران الاسلامية وبمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية: نبحث عن مفاوضات حقيقية لتحقيق النتائج.

وأضاف الوزير عراقجي خلال هذه المراسم، «كلما تم الحديث مع الشعب الإيراني بلغة القوة، صمد الشعب، وكلما تم مخاطبته بلغة الاحترام، كان رد الشعب بالمثل».

وأضاف أن جدار عدم الثقة تجاه أمريكا قائم نتيجة تصرفات الأخيرة، مشدداً على أن إيران «في مفاوضات جدية للغاية، ونسعى إلى مفاوضات حقيقية لتحقيق النتائج، بشرط أن يكون الطرف الآخر جاداً ومستعداً لإجراء مفاوضات قائمة على النتائج».

وأكد أن السياسة الإيرانية تقوم على «التعاون الوثيق مع جيراننا»، مضيفاً: «إن شاء الله، سنعمل جميعاً على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي ومنع أي تصعيد أو مواجهة».

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
