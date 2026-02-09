طهران تدين استمرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على لبنان

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة استمرار الاعتداءات العسكرية والإرهابية الإسرائيلية على لبنان، واصفاً استخدام الكيان الصهيوني لمواد سامة وكيميائية لتلويث الأراضي الزراعية في الجنوب بـ"جريمة حرب" غير مسبوقة، تدمر البيئة وتهدد صحة المواطنين وسُبل عيشهم.

وقال "بقائي" في إشارة إلى آلاف الانتهاكات لوقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المواطنين اللبنانيين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية العامة في لبنان: لا شك أن استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة والمواد السامة والكيميائية ضد الأراضي الزراعية في لبنان يُعدّ "جريمة حرب" غير مسبوقة، تُدمّر البيئة وتُضرّ بصحة المواطنين اللبنانيين، وتستهدف سُبل عيشهم وحياتهم اليومية، ویتطلب هذا الإجراء، تحركاً فورياً من الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة المختصة لمحاسبة الكيان المحتل.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية موقف الدول الضامنة لوقف إطلاق النار تجاه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وقال: إن الولايات المتحدة االأمریکیة، بصفتها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، وفرنسا بسبب تقاعسها واستمرارها في التهاون مع الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار، تُعتبران شريكتين للکیان المحتل في ارتكاب جرائمه، ويجب محاسبتهما على آثار وتداعیات الجرائم المرتكبة.