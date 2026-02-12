عراقجي: إسرائيل تستفيد من عرقلة المحادثات مع امريكا

بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء أنهما لم يتوصلا إلى قرار محدد بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، أطل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي متهماً وسائل إعلام إسرائيلية بالترويج لادعاءات مثيرة حول إيران، من أجل إفشال المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وكتب عراقجي في منشور على إكس بوقت متأخر مساء أمس: "كلما روّجت وسائل الإعلام التابعة لميريام أديلسون لادعاءات مثيرة حول إيران، يجدر بنا التساؤل عن الجهة التي تخدمها. حتى الرئيس الأميركي أقرّ بولاءاتها الأساسية.

كما أضاف أنه قبل ساعة واحدة من . يارة نتنياهو إلى البيت الأبيض نشرت "إسرائيل هيوم" أن إيران "خدعت ترامب"، في إشارة غير مباشرة إلى أن طهران لم تخدع الرئيس الأميركي.

إلى ذلك، اعتبر عراقجي أن إسرائيل تستفيد من عرقلة المحادثات، ولمح إلى ضرورة البحث عن "المُضلّل الحقيقي".