اصطدام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية

أفاد متحدث عسكري بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة إثر اصطدام سفينة حربية أمريكية وسفينة إمداد تابعة للبحرية الأمريكية، كانتا ضمن عملية التزود بالوقود في منطقة البحر الكاريبي.

ووفقًا لما ذكره المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية، العقيد إيمانويل أورتيز، فإن "المدمرة الأمريكية "يو إس إس تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي" اصطدمتا أثناء عملية التزود بالوقود في عرض البحر".

وأضاف أورتيز أن "الشخصين أصيبا بجروح طفيفة وحالتهما مستقرة، وأن السفينتين أكدتا قدرتهما على مواصلة الإبحار بأمان".