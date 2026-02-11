بعد انتهاء اجتماعه مع نتنياهو.. ترامب: مصر على استمرار المفاوضات مع ايران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي استمر لمدة ثلاث ساعات، مؤكداً تمسكه بمواصلة المسار التفاوضي مع إيران بوصفه الخيار المفضل لبلاده.

وقال ترامب، في تصريحات أعقبت اللقاء، إنه ناقش مع نتنياهو “التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في غزة والمنطقة بشكل عام”، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية كانت في صلب المباحثات بين الجانبين.

وأضاف أن المحادثات لم تفضِ إلى اتفاق نهائي، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران، مبيناً أنه أبلغ نتنياهو بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران يظل “الخيار المفضل” للولايات المتحدة في حال تحقق.

كما أعرب ترامب عن أمله في أن يكون الإيرانيون “أكثر عقلانية هذه المرة”، في إشارة إلى إمكانية إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.