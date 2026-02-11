عراقجي.. برنامجنا النووي الإيراني سلمي ولا تنازل عنه

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، بأن "إيران تعمل على مقترح لاتفاق يضمن حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون امتلاك أسلحة نووية".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية قال عراقجي : "لقد وجهت فريقي بالعمل على خطة أو مقترح عملي يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع ضمان حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية - كالكهرباء والطب والزراعة".

وأكد عراقجي أن "برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم سلمي تماما، ويستند إلى ما وصفه بحقوق البلاد السيادية"، مؤكداً أن "مستويات التخصيب تعتمد على الاحتياجات المدنية"، مشيرا إلى أن "مفاعلات الطاقة تتطلب تخصيبا أقل من 5%، بينما يستخدم مفاعل طهران للأبحاث - الذي بنته الولايات المتحدة قبل ثورة 1979 - وقودا مخصبا بنسبة 20% لإنتاج نظائر طبية لعلاج السرطان".

وقال عراقجي: "الأرقام ليست مهمة.. المهم هو الطبيعة السلمية للتخصيب"، مضيفا أن "إيران مستعدة لتقديم ضمانات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية"، واصفا هذه الضمانات بأنها "ممكنة وقابلة للتحقيق" إذا توفرت النوايا الحسنة من كلا الجانبين.

وفي الوقت نفسه، استبعد الوزير التفاوض حول برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو تحالفاتها الإقليمية، مشيرا إلى أن "هذه القضايا لا علاقة لها بالملف النووي".

وتابع: "نتفاوض فقط بشأن برنامجنا النووي مع الولايات المتحدة"، واصفا المطالب الأخرى بأنها "غير مطروحة" على الإطلاق"، مبينا أن "إيران ملتزمة تماما بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع الولايات المتحدة، مع استعدادها في الوقت نفسه لاحتمال تجدد الصراع".

وأضاف: "ما زلنا لا نثق تماما بالأمريكيين. كنا في خضم مفاوضات في يونيو الماضي، عندما قرروا مهاجمتنا، كانت تلك تجربة مريرة للغاية بالنسبة لنا"، مشيرا الى أن "إيران مستعدة للمواجهة في حال فشل الدبلوماسية"، مضيفا: "نحن مستعدون للحل الدبلوماسي بقدر استعدادنا للدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان جديد".