عراقجي.. برنامجنا النووي الإيراني سلمي ولا تنازل عنه


صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، بأن "إيران تعمل على مقترح لاتفاق يضمن حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون امتلاك أسلحة نووية".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية قال عراقجي : "لقد وجهت فريقي بالعمل على خطة أو مقترح عملي يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع ضمان حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية - كالكهرباء والطب والزراعة".

وأكد عراقجي أن "برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم سلمي تماما، ويستند إلى ما وصفه بحقوق البلاد السيادية"، مؤكداً أن "مستويات التخصيب تعتمد على الاحتياجات المدنية"، مشيرا إلى أن "مفاعلات الطاقة تتطلب تخصيبا أقل من 5%، بينما يستخدم مفاعل طهران للأبحاث - الذي بنته الولايات المتحدة قبل ثورة 1979 - وقودا مخصبا بنسبة 20% لإنتاج نظائر طبية لعلاج السرطان".

وقال عراقجي: "الأرقام ليست مهمة.. المهم هو الطبيعة السلمية للتخصيب"، مضيفا أن "إيران مستعدة لتقديم ضمانات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية"، واصفا هذه الضمانات بأنها "ممكنة وقابلة للتحقيق" إذا توفرت النوايا الحسنة من كلا الجانبين.

وفي الوقت نفسه، استبعد الوزير التفاوض حول برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو تحالفاتها الإقليمية، مشيرا إلى أن "هذه القضايا لا علاقة لها بالملف النووي".

وتابع: "نتفاوض فقط بشأن برنامجنا النووي مع الولايات المتحدة"، واصفا المطالب الأخرى بأنها "غير مطروحة" على الإطلاق"، مبينا أن "إيران ملتزمة تماما بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع الولايات المتحدة، مع استعدادها في الوقت نفسه لاحتمال تجدد الصراع".

وأضاف: "ما زلنا لا نثق تماما بالأمريكيين. كنا في خضم مفاوضات في يونيو الماضي، عندما قرروا مهاجمتنا، كانت تلك تجربة مريرة للغاية بالنسبة لنا"، مشيرا الى أن "إيران مستعدة للمواجهة في حال فشل الدبلوماسية"، مضيفا: "نحن مستعدون للحل الدبلوماسي بقدر استعدادنا للدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان جديد".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
