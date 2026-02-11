إيران: مسيرات في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

انطلقت مسيرات "22 بهمن" (11 فبراير) بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء محافظات إيران، حيث شارك عدد من الشخصيات الرسمية، بمن فيهم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران.

كما حضر المسيرة في طهران اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية الذي قال خلال الفعالية إن "أعداء إيران سيصابون باليأس بسبب هذا الشعب".

وتقام مراسم إحياء ذكرى الثورة في طهران عبر 13 مسارا تؤدي جميعها إلى ساحة آزادي. وانطلقت الفعالية الرئيسية في العاصمة عند الساعة 9:30 صباحا، وتتضمن فقرات من إلقاء الشعر، وأداء الأناشيد، وكلمة لأحد كبار مسؤولي البلاد، إضافة إلى تلاوة البيان الختامي.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "من المقرر أن تتضمن مسيرات اليوم أيضا إدانات لجرائم الولايات المتحدة وإسرائيل خلال السنوات الماضية، ولا سيما الحرب التي استمرت 12 يوما، ومحاولة "شبه الانقلاب" التي وقعت في يناير من العام الجاري".

وقبل ساعات من انطلاق المراسم الوطنية، تم على هامش المسيرة الشعبية عرض عدد من صواريخ كروز، من بينها صواريخ "سومار" و"نور" و"قدير"، إلى جانب عدد من الصواريخ الباليستية، من بينها "حاج قاسم" و"عماد" و"ذو الفقار" وغيرها، في ساحة آزادي بطهران، كما عرضت هناك أيضا طائرات مسيرة إسرائيلية تم إسقاطها خلال حرب الـ 12 يوما، حسب وسائل إعلام إيرانية. كما جرى استعراض مظلي في سماء طهران.

في حين ردد المواطنون في مختلف أنحاء إيران عند الساعة 21:00 من الليلة الماضية، هتافات "الله أكبر" إحياء لذكرى انتصار الثورة. كما شهدت مدن كثيرة، ولا سيما طهران، تجمعات شعبية رفعت الأعلام الإيرانية ورددت هتافات "الله أكبر" في الساحات العامة.

وكان مراجع التقليد الكبار والعلماء ورؤساء السلطات وقادة عسكريون ومسؤولون رسميون ومؤسسات وأحزاب وتيارات سياسية قد دعت المواطنين إلى المشاركة في هذه المناسبة الوطنية.

كما أعلن حجة الإسلام خدداده، نائب رئيس شؤون المراسم في مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية، الثلاثاء أن أكثر من 7700 صحفي، بينهم 200 صحفي أجنبي، سيغطون فعاليات "22 بهمن".