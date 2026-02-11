الصفحة الدولية

إيران: مسيرات في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية


انطلقت مسيرات "22 بهمن" (11 فبراير) بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء محافظات إيران، حيث شارك عدد من الشخصيات الرسمية، بمن فيهم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران.

كما حضر المسيرة في طهران اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية الذي قال خلال الفعالية إن "أعداء إيران سيصابون باليأس بسبب هذا الشعب".

وتقام مراسم إحياء ذكرى الثورة في طهران عبر 13 مسارا تؤدي جميعها إلى ساحة آزادي. وانطلقت الفعالية الرئيسية في العاصمة عند الساعة 9:30 صباحا، وتتضمن فقرات من إلقاء الشعر، وأداء الأناشيد، وكلمة لأحد كبار مسؤولي البلاد، إضافة إلى تلاوة البيان الختامي.

🟥 على هامش مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ، نعوش رمزية لكبار القادة الأمريكيين

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "من المقرر أن تتضمن مسيرات اليوم أيضا إدانات لجرائم الولايات المتحدة وإسرائيل خلال السنوات الماضية، ولا سيما الحرب التي استمرت 12 يوما، ومحاولة "شبه الانقلاب" التي وقعت في يناير من العام الجاري".

وقبل ساعات من انطلاق المراسم الوطنية، تم على هامش المسيرة الشعبية عرض عدد من صواريخ كروز، من بينها صواريخ "سومار" و"نور" و"قدير"، إلى جانب عدد من الصواريخ الباليستية، من بينها "حاج قاسم" و"عماد" و"ذو الفقار" وغيرها، في ساحة آزادي بطهران، كما عرضت هناك أيضا طائرات مسيرة إسرائيلية تم إسقاطها خلال حرب الـ 12 يوما، حسب وسائل إعلام إيرانية. كما جرى استعراض مظلي في سماء طهران. 

إيران.. مسيرات مليونية احتفالاً بذكري انتصار الثورة + فيديو

في حين ردد المواطنون في مختلف أنحاء إيران عند الساعة 21:00 من الليلة الماضية، هتافات "الله أكبر" إحياء لذكرى انتصار الثورة. كما شهدت مدن كثيرة، ولا سيما طهران، تجمعات شعبية رفعت الأعلام الإيرانية ورددت هتافات "الله أكبر" في الساحات العامة.

وكان مراجع التقليد الكبار والعلماء ورؤساء السلطات وقادة عسكريون ومسؤولون رسميون ومؤسسات وأحزاب وتيارات سياسية قد دعت المواطنين إلى المشاركة في هذه المناسبة الوطنية.

كما أعلن حجة الإسلام خدداده، نائب رئيس شؤون المراسم في مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية، الثلاثاء أن أكثر من 7700 صحفي، بينهم 200 صحفي أجنبي، سيغطون فعاليات "22 بهمن". 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تختبر صاروخها الثقيل ومركبتها الفضائية الجديدة
السفير الإيراني في بيروت: محاولة قطع علاقات لبنان مع إيران هي خيار صهيوني والعلاقات مع الدولة اللبنانية متينة
إيران: مسيرات في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
أمريكا تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة
لاريجاني: على واشنطن الحذر من محاولات نتنياهو التأثير على المفاوضات النووية
الحرس الثوري: واشنطن هدّدت بعمل عسكري إذا لم تقبل طهران أربعة شروط
إيران تحذر: أي اعتداء عسكري سيقابل بردّ رادع وموجع
"قطعة من ستار الكعبة"..رجل اعمال اماراتي بصحبة إبستين تفتح التساؤلات
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني غادر طهران متوجها لمسقط لبحث التطورات الإقليمية والدولية
مصر تؤكد أهمية مواصلة المفاوضات بين طهران وواشنطن للوصول إلى تسوية سلمية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك