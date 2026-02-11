الصفحة الدولية

أمريكا تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة


 

 

تعتزم الولايات المتحدة نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة في حربها ضد الجماعات الارهابية  وفق ما أعلنت السلطات النيجيرية والأميركية ، وذلك في إطار تعزيز واشنطن لتعاونها العسكري مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث ذكر الجنرال سامايلا أوبا، المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية،"سوف نستعين بقوات أميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف خطة نشر الجنود الذين سينضمون إلى فريق أميركي صغير موجود في نيجيريا للمساعدة في تحديد أهداف للضربات الجوية.

كما أفادت الصحيفة أن القوات الأميركية الإضافية التي يتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة، ستوفر "التدريب والتوجيه الفني"، بما في ذلك مساعدة القوات النيجيرية في تنسيق عمليات تشمل ضربات جوية وأخرى برية.

