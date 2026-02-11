الصفحة الدولية

السفير الإيراني في بيروت: محاولة قطع علاقات لبنان مع إيران هي خيار صهيوني والعلاقات مع الدولة اللبنانية متينة


 

 

أمل السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أن يبقى لبنان حراً مستقلاً يتخذ قراراته بنفسه، مطمئناً إلى أن علاقات إيران مع الدولة اللبنانية متينة وتقوم على التفاهم المتبادل، حيث تحدث في مقابلة خاصة ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، عن وحشية عدوان البايجر خريف العام 2024 بوصفها جريمة حرب، فقال إن “مخالب نتنياهو على وجهي، ولكن هذه الجريمة الوحشية والإرهاب لم يؤثر علينا أو على إيران والمقاومة”.

وعشية انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، استذكر السفير الإيراني أن أول إتصال بعد وصوله إلى بيروت كان من سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله الذي عرّفه على السياسة في لبنان وكيفية التعامل مع القوى والأطياف المختلفة في لبنان، مشيراً إلى أن كل اجتماعات المسؤولين الإيرانيين مع السيد الشهيد حسن نصرالله كانت تتسم بالدقة والحكمة، وكشف عن أنه سيكتب مذكراته عن التجربة الدبلوماسية في لبنان.

السفير الإيراني رفض المزاعم حول أسباب وقف الطيران الإيراني المباشر إلى لبنان ومن بينها التذرع بالتهديد الإسرائيلي، معتبراً أن الإسرائيلي لا يستطيع أن يقوم بكل ما يريد في لبنان وهو لا يستطيع ضرب مطار بيروت لأن هناك قواعد وضوابط ورد مقابل على هذا الفعل، ولفت إلى أن توقيف الطيران من إيران إلى لبنان هو خسارة للبنان ونحن نعمل على عودة الطيران بين البلدين.

وإذ تمنى السفير الإيراني في لبنان أن يكون لبنان حراً مستقلاً يتخذ قراراته بنفسه وأن لا يخضع لضغوط العدو، شدد على أن علاقات إيران مع الدولة اللبنانية متينة وتقوم على التفاهم المتبادل، ورأى محاولة قطع علاقات لبنان مع إيران هي خيار صهيوني، مستدركاً بأنه لم يشعر بأن هناك نية من الدولة اللبنانية لفعل ذلك.

