الصين تختبر صاروخها الثقيل ومركبتها الفضائية الجديدة


ذكرت وكالة "شينخوا" أن الصين أجرت اليوم الأربعاء اختبارات على صاروخ Long March 10 الفضائي الثقيل ومركبة Mengzhou التي ستستخدمها للرحلات الفضائية المأهولة، حيث جاء في منشور على موقع الوكالة:" أجرت الصين، اليوم الأربعاء، بنجاح اختبار طيران تجريبي على الارتفاعات المنخفضة لصاروخها الحامل من طراز Long March 10 في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد. وأفادت وكالة الرحلات الفضائية المأهولة الصينية بأن المرحلة الأولى للصاروخ حلّقت إلى ارتفاع منخفض، وعادت لتهبط بأمان في المنطقة البحرية المحددة بطريقة متحكَّم بها كما هو مخطط".

وأضاف المنشور:" نجحت الصين اليوم الأربعاء أيضا في إجراء اختبار الإلغاء الطارئ للطيران عند أقصى ضغط ديناميكي لمركبتها الفضائية المأهولة من الجيل الجديد Mengzhou، كما أعلنت وكالة الرحلات الفضائية المأهولة الصينية أن الصين نجحت اليوم الأربعاء في إجراء أول عملية بحث واسترجاع بحرية لكبسولة عودة مركبة فضائية".

وكانت صحيفة SpaceNews قد ذكرت في ديسمبر الماضي أن صاروخ Long   March 10 الفضائي الصيني سيتوفر بنسختين، النسخة الأساسية ستكون صاروخا فضائيا فائق الثقل ثلاثي المراحل، مصمما لإطلاق مركبات Mengzhou المأهولة إلى القمر، إضافة إلى مركبة هبوط سترسل إلى سطح القمر. أما نسخة Long March 10A فهي صاروخ ثنائي المراحل قابل لإعادة الاستخدام جزئيا، مخصص لإطلاق مركبات Mengzhou إلى المدار الأرضي المنخفض وإلى محطة Tiangong المدارية.

