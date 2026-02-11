الصفحة الدولية

 نتنياهو يعتزم البحث مع ترامب حول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران


أفادت شبكة "سي إن إن" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في بحث إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع، حيث ذكرت الشبكة نقلا عن مصدرين إسرائيليين: "من المقرر أن يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث تستعد إسرائيل لحالات الطوارئ في حال فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية".

وبحسب أحد مصادر "سي إن إن"، يعتزم نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية جديدة لترامب بشأن القدرات العسكرية الإيرانية. وأضاف: "إسرائيل تشعر بالقلق إزاء تقدم إيران في استعادة مخزوناتها من الصواريخ الباليستية وعودة قدراتها إلى وضعها السابق قبل حرب الأيام الـ12".

كما لفت إلى أن إسرائيل تعتقد أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن إيران قد تعيد مخزونها إلى 1800 أو 2000 صاروخ في غضون أسابيع أو أشهر.

وجاء هذا الاجتماع المرتقب عقب سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي جرت في الأسابيع الأخيرة، فقد زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، ورئيس شعبة الاستخبارات اللواء شلومي بيندر، البنتاغون في واشنطن الشهر الماضي، بينما التقى المبعوثان الرئاسيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بنتانياهو وكبار المسؤولين الأمنيين في القدس الأسبوع الماضي.

فيما سعت إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة لضمان أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، ووقف التخصيب نهائيا، وفرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها للحلفاء الإقليميين.

بالمقابل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حوار حصري مع قناة RT بأن إيران تعمل على مقترح لاتفاق يضمن حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. مؤكدا أن إيران ملتزمة تماما بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع الولايات المتحدة، مع استعدادها في الوقت نفسه لاحتمال تجدد الصراع.

كما انتقد عراقجي بشدة نتنياهو، واصفا إياه بـ"مثير الحروب" الذي "ليس في ذهنه أي حل سوى الحرب" والذي هاجم خلال العامين الماضيين فقط سبع دول في منطقتنا"، كما أنه حاول مرارا جر واشنطن إلى حرب أوسع مع إيران.

في حين جدد ترامب في وقت سابق تأكيده أن إيران ترغب في إبرام اتفاق نووي مع واشنطن. وذكر ترامب بأن الولايات المتحدة "دمرت قدراتهم النووية في المرة الماضية"، ملمحا إلى إمكانية توجيه ضربات إضافية "إذا لزم الأمر"، قبل أن يشدد على أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يكون "جيدا" من وجهة نظره، قائما على منع امتلاك إيران "أسلحة نووية أو صواريخ" وعلى وقف مختلف عناصر برنامجها النووي والصاروخي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 نتنياهو يعتزم البحث مع ترامب حول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران
الرئيس الإيراني: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي
الصين تختبر صاروخها الثقيل ومركبتها الفضائية الجديدة
السفير الإيراني في بيروت: محاولة قطع علاقات لبنان مع إيران هي خيار صهيوني والعلاقات مع الدولة اللبنانية متينة
إيران: مسيرات في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
أمريكا تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة
لاريجاني: على واشنطن الحذر من محاولات نتنياهو التأثير على المفاوضات النووية
الحرس الثوري: واشنطن هدّدت بعمل عسكري إذا لم تقبل طهران أربعة شروط
إيران تحذر: أي اعتداء عسكري سيقابل بردّ رادع وموجع
"قطعة من ستار الكعبة"..رجل اعمال اماراتي بصحبة إبستين تفتح التساؤلات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك