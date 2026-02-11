الصفحة الدولية

بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي


أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهي "صادقة في ذلك"، مشددًا استعدادها للخضوع لكل أشكال التحقق والتدقيق لإثبات الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وقال بزشكيان في خطاب أمام أنصار النظام في طهران بمناسبة ذكرى الثورة عام 1979، إن الشعب الإيراني لبّى نداء المرشد علي خامنئي بالحضور إلى الساحات والدفاع عن مبادئ الثورة، مشددًا على أن ما جرى يعكس تمسّك الإيرانيين بخيار الاستقلال ورفضهم للظلم والضغوط الخارجية.

وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتحمل مسؤولية بناء "جدار عدم الثقة" الذي أفرغ مسار المفاوضات من مضمونه الحقيقي، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يعرقل فرص التوصل إلى تفاهمات عادلة ومستدامة.

وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران لن تنحني أمام المطالب الأمريكية والأوروبية المبالغ فيها، مؤكدًا رفض بلاده أي صيغة تفاوضية تقوم على عدم العدالة أو الانتقاص من حقوق الشعب الإيراني.

وشدد بزشكيان على أن إيران مستعدة للحوار والتفاهم، لكن على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي، وليس عبر سياسات الضغط والابتزاز السياسي.

ووجّه بزشكيان الشكر إلى عدد من الدول الإقليمية، من بينها تركيا، وأذربيجان، وباكستان، وقطر، والإمارات، ومصر، وعمان، والسعودية، لدعمها الجهود الرامية إلى الوصول لحل سلمي للأزمات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي
عراقجي.. برنامجنا النووي الإيراني سلمي ولا تنازل عنه
لاريجاني يحذر من إفشال المحادثات النووية بين إيران وأمريكا
مشاركة 26 مليون إيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة
 نتنياهو يعتزم البحث مع ترامب حول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران
الرئيس الإيراني: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي
الصين تختبر صاروخها الثقيل ومركبتها الفضائية الجديدة
السفير الإيراني في بيروت: محاولة قطع علاقات لبنان مع إيران هي خيار صهيوني والعلاقات مع الدولة اللبنانية متينة
إيران: مسيرات في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
أمريكا تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك