السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس، ( 12 شباط 2026 )، أن الشعب الإيراني العزيز تمكن من إدخال اليأس إلى قلوب الأعداء من خلال وعيه وحضوره الميداني.

وقال سماحته في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني، إن: "الشعب رفع رأس البلاد عالياً وكعادته قدم الدعم اللازم للجمهورية الإسلامية،" مشدداً على "ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والانسجام الوطني كونه واجباً على الجميع ووصف هذه الوحدة بأنها "ثقيلة للغاية وقيمة".

وأضاف أن الشعب نزل إلى الشوارع وردد شعاراً واحداً وكلمة واحدة، وهو أمر له قيمة كبيرة أثبتت من خلالها الجماهير أنها موجودة وحاضرة في الساحة، وأظهرت هويتها الحقيقية للأعداء الذين حاولوا النيل من استقرار البلاد.

وأشار إلى، أن "الشعب الإيراني أنجز عملاً كبيراً هذا العام، إذ عزز قوة البلاد بدعمه للنظام وأفشل محاولات الأعداء الذين سعوا إلى إخضاع إيران عبر تصريحاتهم وخططهم المستمرة"، مؤكداً، أن "هذا الثبات هو الصخرة التي تتحطم عليها أوهام المتربصين بالدولة".