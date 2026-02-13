عاجل : السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية
مجلس السلم والأمن الافريقي: أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية


 

أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، أهمية احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي  بيانين بشأن الجلستين الوزاريتين اللتين عُقدتا يوم 12 فبراير لمناقشة تطورات الأوضاع في كل من جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان، وأضاف أنه "تم اعتماد البيانين تحت الرئاسة المصرية للمجلس، فى انعكاس للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات القائمة في القارة"، مبيناً أن "البيانين تناولا مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلدين، وسبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وصون وحدة وسلامة أراضيهما".

وأكد المجلس، وفقاً للبيان، "أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق الأمن المستدام"، فيما جدد المجلس "التزامه بمواصلة متابعة تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، وتفعيل الأدوات المتاحة للاتحاد الأفريقي لدعم مسارات الحلول السياسية والحفاظ على استقرار المنطقة".

التعليقات
