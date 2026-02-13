عاجل : السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية
الصفحة الدولية

الأمم المتحدة تصوت لصالح تشكيل لجنة أممية للذكاء الاصطناعي


صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح تشكيل لجنة علمية دولية تضم 40 عضواً لدراسة آثار ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وسط اعتراض قوي من واشنطن، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أسس اللجنة، هذا الاعتماد بأنه خطوة تأسيسية نحو فهم علمي عالمي للذكاء الاصطناعي.

وأضاف غوتيريش أن اللجنة ستوفر في عالم يتسارع فيه الذكاء الاصطناعي ما كان مفقودا، وهي رؤية علمية مستقلة ودقيقة تمكن جميع الدول الأعضاء من المشاركة على قدم المساواة بغض النظر عن قدراتها التكنولوجية.

وبحسب وصفه، تعد هذه اللجنة أول هيئة علمية عالمية مستقلة تماما تكرّس لسد فجوة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية في العالم الحقيقي.

فيما بلغت نتيجة التصويت في الجمعية المكونة من 193 عضواً 117 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين، حيث صوّتت الولايات المتحدة وباراغواي بـ"لا"، بينما امتنعت تونس وأوكرانيا عن التصويت، وإلى جانب روسيا والصين والعديد من الدول النامية، صوت حلفاء أمريكا في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى لصالح القرار.

بالمقابل، وصفت مستشارة البعثة الأمريكية لورين لوفليس اللجنة بأنها تجاوز كبير لتفويض الأمم المتحدة واختصاصها، معتبرة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ليست مسألة تمليها المنظمة الدولية.

وأضافت أن الولايات المتحدة بصفتها الدولة الرائدة عالميا في هذا المجال عازمة على بذل كل ما في وسعها لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي وبناء بنيته التحتية، مؤكدة أن إدارة ترامب ستدعم الدول ذات التفكير المماثل التي تعمل معا لتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم المشتركة.

كما شدّدت لوفليس على أن بلادها لن تتنازل عن سلطة الذكاء الاصطناعي لهيئات دولية قد تتأثر بأنظمة استبدادية تسعى لفرض رؤيتها لمجتمعات المراقبة الخاضعة للسيطرة، معربة عن قلق إدارة ترامب إزاء الطريقة غير الشفافة التي تم بها اختيار اللجنة.

في حين أوضح غوتيريش أن الأعضاء الأربعين اختيروا من بين أكثر من 2600 مرشح بعد مراجعة مستقلة أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيا الرقمية والناشئة واليونسكو، على أن تبلغ مدة ولايتهم ثلاث سنوات.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
