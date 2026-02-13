عاجل : السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية
الصفحة الدولية

شمخاني: قدراتنا الصاروخية خط أحمر


أعلن ممثل الإمام السيد علي الخامنئي وأمين مجلس الدفاع الايراني علي شمخاني أن “القدرة الصاروخية لإيران تُعدّ عنصرا راسخا في العقيدة الدفاعية للبلاد وجزءا من آلية الردع”، مبينًا انه “من هذا المنطلق، فهي مُعرّفة ضمن الخطوط الحمراء الدفاعية ولا تُعد من الموضوعات القابلة للتفاوض”.

كما لفت في حديثه للجزيرة نت، إلى دلالات تعيينه في منصبه الجديد أمينا لمجلس الدفاع، متحدثاً عن مهام هذا المجلس، إضافة إلى موقف إيران بشأن قدراتها الصاروخية في ظل أجواء المفاوضات الجارية.

وفي ذات الصدد، قال إن “تفعيل المجلس الأعلى للأمن القومي في هذه المرحلة يعكس ضرورة التركيز على وحدة العمل على المستويات العليا الدفاعية والأمنية في البلاد. لقد أصبح الوضع الأمني في المنطقة أكثر تعقيدا، والاستجابة لهذه الظروف تتطلب آلية متكاملة للتنسيق الإستراتيجي، واتخاذ القرارات الدقيقة، والاستفادة القصوى من الإمكانات الوطنية. وقد تشكل المجلس لهذا الهدف، وسيكون دوره تعزيز الانسجام والكفاءة في المجال الدفاعي”.

وعن المهمة الأساسية للمجلس الأعلى للأمن القومي، أوضح شمخاني أنه “تم تعريف هذا المجلس في إطار المادة 176 من الدستور، ومهمته هي خلق التنسيق الإستراتيجي بين القطاعات الدفاعية والأمنية، وتعزيز وحدة القوات المسلحة، ودعم عمليات اتخاذ القرارات الكبرى في المجال الدفاعي. وفي الظروف الإقليمية الحساسة، فإن وجود مثل هذا الهيكل ضروري لتعزيز الردع وتطوير آليات الأمن الوطني”.

كما ذكر إن “بعض اللاعبين، وخصوصا الكيان الصهيوني، معارضون من الأصل لأي مسار يقلل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويسعون لتوجيه مسار الحوار نحو زعزعة الاستقرار”، مشيراً إلى أنه “مع ذلك، فإن دول المنطقة أدركت جيدا أن أي صراع يمكن أن يتصاعد ويهدد الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي بشكل خطير”.

وفي هذا الإطار، قال إن “التحركات الدبلوماسية الأخيرة تهدف إلى احتواء التوتر وتعزيز الخيار السياسي، وهي نهج يستند إلى فهم دقيق للتهديد وآثاره الضارة على جميع دول المنطقة وضرورة ضبطه”.

فيما أكد شمخاني أن “الحقيقة الإستراتيجية هي أن النظام الصهيوني لن يكون قادرا على القيام بعملية عسكرية فعّالة ضد إيران دون تنسيق ودعم مباشر من الولايات المتحدة”، مضيفاً أن “أيّ تحرك عسكري واسع النطاق يتطلب دعما عملياتيا ولوجستيا وسياسيا من واشنطن”،  وتابع “لقد ظهر هذا بوضوح خلال حرب الـ12 يوما”.

كذلك أعلن أن بلاده “ستواجه أي مغامرة برد قاطع، متناسب، ومدمر”، مؤكداً أن “مستوى الاستعداد الدفاعي للبلاد يجعل تكلفة أي خطأ حسابي للجهة التي تبادر بالعمل مرتفعا جدا. والمسار العقلاني لكل الأطراف هو تجنب التصعيد والابتعاد عن أي أفعال تزعزع أمن واستقرار المنطقة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شمخاني: قدراتنا الصاروخية خط أحمر
مجلس السلم والأمن الافريقي: أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
الأمم المتحدة تصوت لصالح تشكيل لجنة أممية للذكاء الاصطناعي
أوساط الاحتلال: نتنياهو وترامب يفتحان الباب أمام انتخابات مبكرة!
نص رسالة سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الى الشعب الايراني
استقالات متلاحقة تضرب حكومة ستارمر على خلفية فضيحة إبستين
الاستخبارات الإيرانية تفكك خلية إرهابية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي
السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية
عراقجي: إسرائيل تستفيد من عرقلة المحادثات مع امريكا
اصطدام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك