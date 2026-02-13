ألمانيا: التصريحات الأمريكية تزعج "الناتو"!

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن انزعاجه من التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، وقال إنها تثير التوتر داخل "الناتو"، حيث ذكر فاديفول في تصريحات خاصة لقناة "ARD" الألمانية، "بالطبع، هذا الحلف (الناتو) يتعرض لضغوط. هناك استياءٌ وتوترٌ إزاء بعض تصريحات واشنطن".دون أن يحدد طبيعة هذه التصريحات بشكل دقيق.

وأعرب فاديفول عن أمله في أن يُصبح مؤتمر ميونيخ للأمن المقبل منصةً لدول الناتو لإيجاد أرضية مشتركة وتجاوز الخلافات.

فيما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا أوروبا لضعف مساهمتها في القدرات الدفاعية لحلف الناتو، وطالب جميع أعضاء الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تسبب إعلان الإدارة الأمريكية نيتها ضم غرينلاند، التابعة للمملكة الدنماركية، في توترٍ خاص في العلاقات الأمريكية مع أعضاء آخرين في الحلف.