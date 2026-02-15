مسؤول ايراني: المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستجري الثلاثاء المقبل في جنيف

كشف عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان عباس بابي زادة، اليوم الاحد ( 15 شباط 2026 )، عن موعد المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي من المرتقب ان تقام في جنيف.

وقال زادة في حديث لوكالة انباء "فارس" الايرانية ، إن "المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستجري الثلاثاء".

واضاف أن "مفاوضات جنيف غير المباشرة يوم الثلاثاء ستكون برعاية سلطنة عمان".

وأعلنت سويسرا، أمس السبت، أنّ جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، بضيافة سلطنة عمان التي استضافت الجولة الأولى في مسقط مطلع الشهر الحالي.