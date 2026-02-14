الصفحة الدولية

استرداد المحتال بقضية "200 مليون دولار" إلى إيران بغد ملاحقته دوليا


أعلن رئيس الشرطة الدولية في قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، أن السلطات نجحت في إعادة أحد المتهمين الرئيسيين في قضية احتيال مالي منظّم بقيمة تقارب 200 مليون دولار إلى البلاد، بعد ملاحقته دولياً وتسليمه من إحدى الدول المجاورة.

وقال العقيد نقي محمودي، رئيس الشرطة الدولية، إن "المتهم كان مطلوباً بموجب مذكرات قضائية بتهمة الاحتيال على آلاف الضحايا ضمن شبكة منظمة تعمل بأسلوب التسويق الهرمي تحت اسم شركة يونیک فاینانس".

وأوضح محمودي أن "المتهم بدأ نشاطه منذ عام 2016 بصفته ممثلاً للشركة، حيث كان يستدرج المواطنين عبر وعود كاذبة بالاستثمار في أسهم شركات عالمية كبرى في أسواق وبورصات دولية، مدعياً أن بإمكان أي شخص الانضمام إلى الشركة مقابل مبلغ مالي ليصبح شريكاً فيها ويحقق أرباحاً مرتفعة".

وأشار إلى أن الشرطة الدولية التابعة لـ (الإنتربول) أصدرت بحق المتهم نشرة حمراء بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتم تعميم اسمه على دول المنطقة لتسهيل عملية تعقبه".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع الشرطة في الدولة التي كان يقيم فيها المتهم، نجحت في تحديد مكانه وتوقيفه، قبل أن يتم استرداده رسمياً إلى إيران وتسليمه للسلطات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات ومحاسبته على واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في السنوات الأخيرة، والتي خلّفت أكثر من 20 ألف متضرر".

