وسائل إعلام: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران

أوضحت وسائل اعلام، اليوم السبت، بأن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات عسكرية متواصلة ضد إيران قد تستمر لأسابيع، في حال صدور أمر من ترامب، مشيرة إلى أن هذه الاستعدادات قد تشكل مخاطر على المفاوضات الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وطهران، كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران، إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم"، مشيرة الى أن "الطبيعة الحساسة للتخطيط تمثل مخاطر قد تهدد الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران".



