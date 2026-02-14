الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على تسوية مشاكلها بسلام دون وصاية خارجية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن دول المنطقة قادرة على تسوية مشاكلها بسلام واستقرار دون الحاجة إلى وصاية خارجية، حيث ذكر الرئيس الإيراني في تصريح، "لا توجد دولة تستفيد وتنتفع من الحرب والعنف والنزاعات"، مؤكدًا أن "إيران تدعم أي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة".

كذلك لفت إلى أن "الجمهورية الاسلامية تسعى لتعزيز الحوار والتفاهم مع دول الجوار"، معتبرًا أن "الأمن والسلام في المنطقة يتحقق من خلال التعاون بين الدول نفسها وليس عبر التدخلات الخارجية". كما أكد الرئيس الإيراني أن "طهران ترحب بالمبادرات الإقليمية التي تضمن احترام السيادة الوطنية وتحقيق مصالح شعوب المنطقة"، لافتاً إلى أن "أي مسعى لتحقيق الاستقرار يجب أن يكون مشتركًا ويخدم مصالح جميع الدول المعنية".